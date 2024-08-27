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Армия Израиля работает над скорейшим возвращением перемещенных жителей

Армия Израиля работает над скорейшим возвращением перемещенных жителей Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) работает над скорейшим возвращением в свои дома перемещенных жителей северной части страны.
Другие страны
27 августа 2024 г. 09:25
Армия Израиля работает над скорейшим возвращением перемещенных жителей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) работает над скорейшим возвращением в свои дома перемещенных жителей северной части страны.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Военные работают над тем, чтобы вернуть перемещенных жителей северного Израиля в свои дома как можно быстрее, учитывая ежедневные атаки движения "Хезболлах", - отметил Халеви.

Халеви также отметил, что ЦАХАЛ "полон решимости продолжать наносить ущерб "Хезболлах", устраняя все больше и больше командиров и лишая группировку ее активов и возможностей.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ölkənin şimal bölgəsini tərk etməyə məcbur olan insanların geri qaytarılmasına çalışır
Версия на английском языке Israel's Army works tirelessly to return displaced residents home

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