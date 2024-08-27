Армия Израиля работает над скорейшим возвращением перемещенных жителей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) работает над скорейшим возвращением в свои дома перемещенных жителей северной части страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) работает над скорейшим возвращением в свои дома перемещенных жителей северной части страны.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Военные работают над тем, чтобы вернуть перемещенных жителей северного Израиля в свои дома как можно быстрее, учитывая ежедневные атаки движения "Хезболлах", - отметил Халеви.

Халеви также отметил, что ЦАХАЛ "полон решимости продолжать наносить ущерб "Хезболлах", устраняя все больше и больше командиров и лишая группировку ее активов и возможностей.