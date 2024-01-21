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Армия Израиля проводит рейд в Хевроне на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля проводит рейд в Хевроне на Западном берегу реки Иордан Подразделения вооруженных сил Израиля проводят рейды в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
21 января 2024 г. 04:37
Армия Израиля проводит рейд в Хевроне на Западном берегу реки Иордан

Подразделения вооруженных сил Израиля проводят рейды в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, военнослужащие Армии обороны Израиля концентрируются на транспортной развязке в одном из районов города. Кроме того, в его направлении движется израильская военная колонна.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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