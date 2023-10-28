Армия Израиля призвала жителей Газы к срочной эвакуации

Израильская армия в очередной раз настоятельно призвала жителей северной части сектора Газа срочно покинуть этот район и эвакуироваться в южную часть анклава.

Израильская армия в очередной раз настоятельно призвала жителей северной части сектора Газа срочно покинуть этот район и эвакуироваться в южную часть анклава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, специальное видеообращение с таким требованием записал на английском языке официальный представитель армии Даниэль Хагари.

"Внимание, жители Газы, слушайте внимательно. Это срочная военная рекомендация от Армии обороны Израиля. Для вашей непосредственной безопасности мы призываем всех жителей северной части Газы и города Газа временно переместиться на юг", - заявил он, подчеркнув, что "это временная мера". "Вернуться в северную часть Газы можно будет, как только завершатся интенсивные боевые действия", - указал Хагари.

Он предупредил, что палестинская радикальная организация ХАМАС ставит под угрозу жизни мирного населения, "размещая вооружение и подразделения внутри гражданских районов Газы, включая школы, мечети и больницы". "Предстоящая операция Армии обороны Израиля нацелена на устранение этой угрозы, исходящей от ХАМАС, за счет интенсивных и точных действий", - проинформировал он.

Представитель армии подчеркнул, что Израиль и его народ не забудут о нападении ХАМАС на страну, совершенном 7 октября и сопровождавшемся убийствами детей, женщин и стариков и похищением более 200 человек. "Жители северной части Газы и города Газа, ваше окно для действий закрывается. Перемещайтесь на юг ради вашей же безопасности, перемещайтесь на юг. Это не просто предостережение, это срочное требование ради безопасности гражданского населения Газы", - заключил Хагари.