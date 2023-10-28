Армия Израиля призвала жителей Газы к срочной эвакуации

Израильская армия в очередной раз настоятельно призвала жителей северной части сектора Газа срочно покинуть этот район и эвакуироваться в южную часть анклава.
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"Внимание, жители Газы, слушайте внимательно. Это срочная военная рекомендация от Армии обороны Израиля. Для вашей непосредственной безопасности мы призываем всех жителей северной части Газы и города Газа временно переместиться на юг", - заявил он, подчеркнув, что "это временная мера". "Вернуться в северную часть Газы можно будет, как только завершатся интенсивные боевые действия", - указал Хагари.
Он предупредил, что палестинская радикальная организация ХАМАС ставит под угрозу жизни мирного населения, "размещая вооружение и подразделения внутри гражданских районов Газы, включая школы, мечети и больницы". "Предстоящая операция Армии обороны Израиля нацелена на устранение этой угрозы, исходящей от ХАМАС, за счет интенсивных и точных действий", - проинформировал он.
Представитель армии подчеркнул, что Израиль и его народ не забудут о нападении ХАМАС на страну, совершенном 7 октября и сопровождавшемся убийствами детей, женщин и стариков и похищением более 200 человек. "Жители северной части Газы и города Газа, ваше окно для действий закрывается. Перемещайтесь на юг ради вашей же безопасности, перемещайтесь на юг. Это не просто предостережение, это срочное требование ради безопасности гражданского населения Газы", - заключил Хагари.