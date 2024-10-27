Армия Израиля призвала жителей 14 сел на юге Ливана эвакуироваться

Израильские военные потребовали от жителей 14 населенных пунктов на юге Ливана эвакуироваться за реку Авали, которая находится в 50 км от ливано-израильской границы.

Израильские военные потребовали от жителей 14 населенных пунктов на юге Ливана эвакуироваться за реку Авали, которая находится в 50 км от ливано-израильской границы.

Как передает Report, предупреждение опубликовано в соцсети X официальным представителем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихаем Эдри в связи с предстоящими авиаударами по объектам "Хезболлах".

"ЦАХАЛ не намерен причинять вам вреда, поэтому в целях безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и перебраться в районы к северу от реки Авали, - говорится в сообщении. - Любой, кто находится поблизости от членов "Хезболлах" или рядом с ее объектами и ракетными установками подвергает свою жизнь опасности".

В тексте указывается, что израильские военные сообщат населению о подходящем времени для возвращения в места своего проживания.

По информации новостного портала El Nashra, самолеты израильских ВВС в первой половине дня нанесли удары по десяткам наземных целей на юге Ливана, в провинции Набатия и регионе Западное Бекаа.