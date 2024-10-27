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Армия Израиля призвала жителей 14 сел на юге Ливана эвакуироваться

Армия Израиля призвала жителей 14 сел на юге Ливана эвакуироваться Израильские военные потребовали от жителей 14 населенных пунктов на юге Ливана эвакуироваться за реку Авали, которая находится в 50 км от ливано-израильской границы.
Другие страны
27 октября 2024 г. 16:32
Армия Израиля призвала жителей 14 сел на юге Ливана эвакуироваться

Израильские военные потребовали от жителей 14 населенных пунктов на юге Ливана эвакуироваться за реку Авали, которая находится в 50 км от ливано-израильской границы.

Как передает Report, предупреждение опубликовано в соцсети X официальным представителем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихаем Эдри в связи с предстоящими авиаударами по объектам "Хезболлах".

"ЦАХАЛ не намерен причинять вам вреда, поэтому в целях безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и перебраться в районы к северу от реки Авали, - говорится в сообщении. - Любой, кто находится поблизости от членов "Хезболлах" или рядом с ее объектами и ракетными установками подвергает свою жизнь опасности".

В тексте указывается, что израильские военные сообщат населению о подходящем времени для возвращения в места своего проживания.

По информации новостного портала El Nashra, самолеты израильских ВВС в первой половине дня нанесли удары по десяткам наземных целей на юге Ливана, в провинции Набатия и регионе Западное Бекаа.

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