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Армия Израиля повысила боеготовность вокруг Газы

Армия Израиля повысила боеготовность вокруг Газы Израильская армия объявила о повышении боеготовности Южного командования, в ведении которого находятся прилегающие к сектору Газа районы страны, и переброске туда подкреплений на случай "различных сценариев".
Другие страны
11 февраля 2025 г. 22:48
Армия Израиля повысила боеготовность вокруг Газы

Израильская армия объявила о повышении боеготовности Южного командования, в ведении которого находятся прилегающие к сектору Газа районы страны, и переброске туда подкреплений на случай "различных сценариев".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"В соответствии с оперативной оценкой ситуации и решением повысить уровень боеготовности в Южном командовании было принято решение усилить подкрепления дополнительными войсками, в том числе резервистами. Отправка подкреплений в войска и мобилизация резервистов проводятся в рамках подготовки к различным сценариям", - сказано в сообщении.

Оно было распространено сразу после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предупредившего о готовности возобновить интенсивные боевые действия в анклаве, если к полудню 15 февраля радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит новую группу израильских заложников.

Напомним, что днем ранее представители ХАМАС объявили о приостановке процесса освобождения пленников, обвинив израильскую сторону в нарушении условий соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа.

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