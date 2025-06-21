Армия Израиля после ночного обстрела заявила о начале новой волны ударов по Ирану

Израильская армия заявила о начале новой волны авиаударов по ракетной инфраструктуре в Иране.

Израильская армия заявила о начале новой волны авиаударов по ракетной инфраструктуре в Иране.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Это заявление было распространено почти сразу после очередной ракетной атаки Ирана в сторону израильской территории.

04:39

Иран ночью запустил ракеты в сторону Израиля.

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль", — говорится в сообщении.

Для перехвата целей задействованы израильские военно-воздушные силы.