Армия Израиля после ночного обстрела заявила о начале новой волны ударов по Ирану

Израильская армия заявила о начале новой волны авиаударов по ракетной инфраструктуре в Иране.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).
Это заявление было распространено почти сразу после очередной ракетной атаки Ирана в сторону израильской территории.
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Иран ночью запустил ракеты в сторону Израиля.
Как передает
"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль", — говорится в сообщении.
Для перехвата целей задействованы израильские военно-воздушные силы.