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Армия Израиля после ночного обстрела заявила о начале новой волны ударов по Ирану

Армия Израиля после ночного обстрела заявила о начале новой волны ударов по Ирану Израильская армия заявила о начале новой волны авиаударов по ракетной инфраструктуре в Иране.
Другие страны
21 июня 2025 г. 04:42
Армия Израиля после ночного обстрела заявила о начале новой волны ударов по Ирану

Израильская армия заявила о начале новой волны авиаударов по ракетной инфраструктуре в Иране.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Это заявление было распространено почти сразу после очередной ракетной атаки Ирана в сторону израильской территории.

04:39

Иран ночью запустил ракеты в сторону Израиля.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль", — говорится в сообщении.

Для перехвата целей задействованы израильские военно-воздушные силы.

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