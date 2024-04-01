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Армия Израиля покидает больницу "Аш-Шифа" в Газе

Армия Израиля покидает больницу "Аш-Шифа" в Газе Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покидают территорию палестинского медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа после проведения военной операции на ее территории.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 07:12
Армия Израиля покидает больницу Аш-Шифа в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покидают территорию палестинского медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа после проведения военной операции на ее территории.

Как передает Report, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, израильские войска "полностью выводятся из комплекса "Аш-Шифа" и его окрестностей" после военной операции, которая длилась около двух недель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 31 марта на пресс-конференции, что военные ликвидировали более 200 вооруженных радикалов во время операции в медицинском центре "Аш-Шифа", начатой 18 марта. По словам премьера, эта больница была превращена в "центральный террористический штаб [движения] ХАМАС". В ЦАХАЛ уверяли, что военнослужащие действуют осторожно, "не причиняя вреда гражданским лицам, пациентам, медицинским бригадам и оборудованию".

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