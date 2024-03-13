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Армия Израиля подтвердила ликвидацию одного из командиров ХАМАС в Ливане

Армия Израиля подтвердила ликвидацию одного из командиров ХАМАС в Ливане В Армии обороны Израиля подтвердили сведения о ликвидации одного из полевых командиров радикального палестинского движения ХАМАС Хади Мустафы на юге Ливана.
Другие страны
13 марта 2024 г. 16:48
Армия Израиля подтвердила ликвидацию одного из командиров ХАМАС в Ливане

В Армии обороны Израиля подтвердили сведения о ликвидации одного из полевых командиров радикального палестинского движения ХАМАС Хади Мустафы на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного террориста ХАМАС в Ливане, который совершал террористические атаки на израильские и еврейские объекты по всему миру", - говорится в сообщении. Как сообщили военные, летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар в районе города Тир.

По данным пресс-службы, Мустафа также руководил террористическими ячейками и координировал вооруженные операции ХАМАС.

В среду телеканал Al Hadath сообщил об ударе беспилотника израильских ВВС по автомобилю с бойцами исламского сопротивления на юге Ливана. Трое террористов ХАМАС, в том числе полевой командир Хади Мустафа, были убиты.

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