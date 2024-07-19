Армия Израиля подтвердила ликвидацию двух командиров элитных сил "Хезболлах"

Израильские военные ликвидировали в результате авиаудара по Южному Ливану двух командиров элитного спецподразделения "Радван" организации "Хезболлах".

Израильские военные ликвидировали в результате авиаудара по Южному Ливану двух командиров элитного спецподразделения "Радван" организации "Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, ВВС Израиля вечером 18 июля нанесли удары по окрестностям населенных пунктов Джмейджма и Мадждаль-Сельм на юге Ливана. Их целью были командные центры подразделений "Радван".

"Во время удара командир оперативного подразделения сил "Радван" и террорист Али Джафар Маатук был ликвидирован вместе с еще одним командиром, ответственным за операции сил "Радван" в регионе Хаджир. Эти террористы организовывали многочисленные террористические атаки против Государства Израиль. Кроме того, в результате удара были уничтожены еще и другие террористы из рядов сил "Радван", которые действовали в этих командных центрах", - говорится в заявлении.

Помимо этого, израильские ВВС нанесли удар по военной инфраструктуре "Хезболлах" в районе населенного пункта Шакра на юге Ливана, добавили в армии.