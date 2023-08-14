Армия Израиля подтвердила информацию об инциденте на границе с Ливаном

Израильская армия подтвердила сообщения об инциденте на границе с Ливаном.

Израильская армия подтвердила сообщения об инциденте на границе с Ливаном.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

"Некоторое время назад подозреваемый приблизился к пограничному заграждению в районе Метулы на ливанской границе. Подозреваемый бросил "коктейль Молотова" в сторону заграждения. В результате был причинен небольшой ущерб кабелю индикации на одной из труб в районе ограждения", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Ранее об этом инциденте сообщила радиостанция Kan. По ее информации, злоумышленник - сторонник ливанской шиитской организации "Хезболлах". Как утверждала радиостанция, израильские военные в ответ на действия нападавшего несколько раз произвели предупредительные выстрелы в воздух. Информация и личности бросившего зажигательную смесь и его мотивах не приводится.