Армия Израиля подтвердила гибель четырех заложников в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель четырех заложников, взятых в плен палестинским радикальным движением ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель четырех заложников, взятых в плен радикальным движением ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По его словам, в секторе Газа погибли четверо заложников: Элияху Маргалит, Миа Горен, Ронен Энгель и Арье Залманович.

Хагари сообщил, что семьи погибших пленников ХАМАС уже были уведомлены. При этом представитель израильской армии не уточнил, как и когда погибли заложники.