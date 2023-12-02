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Армия Израиля подтвердила гибель четырех заложников в секторе Газа

Армия Израиля подтвердила гибель четырех заложников в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель четырех заложников, взятых в плен палестинским радикальным движением ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 09:37
Армия Израиля подтвердила гибель четырех заложников в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель четырех заложников, взятых в плен радикальным движением ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По его словам, в секторе Газа погибли четверо заложников: Элияху Маргалит, Миа Горен, Ронен Энгель и Арье Залманович.

Хагари сообщил, что семьи погибших пленников ХАМАС уже были уведомлены. При этом представитель израильской армии не уточнил, как и когда погибли заложники.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzza zolağında 4 girovun öldüyünü təsdiqləyib

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