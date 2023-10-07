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Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян

Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян Боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС захватили в заложники израильтян.
Другие страны
7 октября 2023 г. 20:13
Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян

Боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС захватили в заложники израильтян.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, это подтвердил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его информации, заложники захвачены в районе сектора Газа. При этом военачальник не уточнил число захваченных израильтян.

Одновременно Хагари сообщил, что в ходе столкновений с палестинцами израильские военные понесли потери, но также не привел никаких точных цифр, отмечает издание.

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