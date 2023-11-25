Армия Израиля планирует возобновить операцию в Газе сразу после паузы

Израильская армия намерена продолжить военную операцию в секторе Газа как минимум до освобождения всех удерживаемых там заложников, сразу по завершении текущей гуманитарной паузы в анклаве боевые действия должны возобновиться.
Как передает
"Мы не намерены, не желаем и не готовы остановить эти усилия, пока не вернем всех заложников. Вернуть их - наш моральный долг", - заявил военачальник.
Халеви подчеркнул, что израильские военные используют текущую паузу для отдыха и подготовки к дальнейшим операциям и немедленно вернутся к наступательным действиям в Газе сразу по завершении режима прекращения огня.