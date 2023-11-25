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Армия Израиля планирует возобновить операцию в Газе сразу после паузы

Армия Израиля планирует возобновить операцию в Газе сразу после паузы Израильская армия намерена продолжить военную операцию в секторе Газа как минимум до освобождения всех удерживаемых там заложников, сразу по завершении текущей гуманитарной паузы в анклаве боевые действия должны возобновиться.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 21:01
Армия Израиля планирует возобновить операцию в Газе сразу после паузы

Израильская армия намерена продолжить военную операцию в секторе Газа как минимум до освобождения всех удерживаемых там заложников, сразу по завершении текущей гуманитарной паузы в анклаве боевые действия должны возобновиться.

Как передает Report со ссылкой на издание The Times of Israel, об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви во время поездки на одну из баз израильских ВВС.

"Мы не намерены, не желаем и не готовы остановить эти усилия, пока не вернем всех заложников. Вернуть их - наш моральный долг", - заявил военачальник.

Халеви подчеркнул, что израильские военные используют текущую паузу для отдыха и подготовки к дальнейшим операциям и немедленно вернутся к наступательным действиям в Газе сразу по завершении режима прекращения огня.

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