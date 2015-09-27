Армия Израиля отстранила офицера, чьи подчиненные избили журналистов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Израильская армия в рамках начатого расследования отстранила от службы офицера, чьи подчиненные избили двух журналистов, освещавших беспорядки на Западном берегу реки Иордан, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Питер Лернер, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

В инциденте, который произошел в пятницу в районе города Наблуса, пострадали видеооператор из Италии и фотограф из Палестины, работающие на французское агентство Франс Пресс.

"Предварительное расследование событий в (деревне) Бейт-Фурик показало, что поведение командовавшего солдатами офицера не соответствовало профессиональным ожиданиям. По итогам проверки он временно отстранен от несения службы", — сообщил Лернер.

"Армия обороны Израиля считает произошедшее серьезным инцидентом, в ходе которого было допущено нарушение этического кодекса и профессиональных стандартов. Проверка продолжается", — сказал он, пообещав, что выводы из случившегося будут доведены до личного состава.