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Армия Израиля объявила о начале набора в войска добровольцев-ортодоксов

Армия Израиля объявила о начале набора в войска добровольцев-ортодоксов Армия Израиля получает множество заявок на мобилизацию в войска от ультрарелигиозных иудеев, которые в обычное время освобождены от воинской повинности, военное руководство готовит планы по привлечению желающих из этой категории населения к несению службы
Другие страны
22 октября 2023 г. 00:44
Армия Израиля объявила о начале набора в войска добровольцев-ортодоксов

Армия Израиля получает множество заявок на мобилизацию в войска от ультрарелигиозных иудеев, которые в обычное время освобождены от воинской повинности.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"С начала войны видим, что все израильское общество сегодня мобилизовалось для содействия и поддержки. Мы видим, что большое число ортодоксальных иудеев хотят служить в Армии обороны Израиля. Получили более 2 тыс. просьб от ультрарелигиозного сектора служить в армии. Мы адаптируем специальные программы и уже в понедельник начнем мобилизацию волонтеров из числа ультрарелигиозного населения, которые станут частью нашей обороны в Армии обороны Израиля", - сообщил он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что армия отмечает в целом высокую активность резервистов, готовых срочно записаться в ряды боевых подразделений в условиях военного времени. По его словам, сотни тысяч мобилизовавшихся резервистов и солдат срочной службы "вместе готовятся сейчас к следующему этапу" операции в Газе. "Вот уже вторую субботу большое количество людей, наших командиров, офицеров и солдат готовятся, все понимают ответственность этого момента. За последние две недели мы видим огромное количество наших резервистов, людей, которые случайным образом оказались на месте, были за границей и вернулись домой в Израиль, чтобы пойти на резервную службу. Люди отменяли свои свадьбы, поехали на юг, чтобы воевать. Это война всего израильского общества, эта война продлится еще долгие недели, нас ожидают сложные вызовы, сложные времена, и мы призываем к стойкости, терпению и мужеству весь наш народ", - сказал Хагари.

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