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Армия Израиля объявила о гибели четырех своих военных в Ливане

Армия Израиля объявила о гибели четырех своих военных в Ливане В ходе операции Армии Израиля в Ливане погибли еще четверо военнослужащих.
Другие страны
27 октября 2024 г. 14:26
Армия Израиля объявила о гибели четырех своих военных в Ливане

В ходе операции Армии Израиля в Ливане погибли еще четверо военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Согласно информации, все они служили в резервной пехотной бригаде "Алон" и пали в бою на юге Ливана, один из них являлся военным раввином.

Уточняется, что еще пятеро военных в результате того же инцидента получили тяжелые ранения и были эвакуированы для лечения.

Напоним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований организации "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по ее военным объектам. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu Livanda 4 hərbçisinin həlak olduğunu açıqlayıb
Версия на английском языке 4 Israeli reservists killed in battle with Hezbollah in south Lebanon

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