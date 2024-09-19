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Армия Израиля объявила, что 19 сентября будет проводить учения в районе Хайфы

Армия Израиля объявила, что 19 сентября будет проводить учения в районе Хайфы Израильские военные проведут 19 сентября учения в районе Хайфы - крупнейшего города на севере Израиля.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 00:22
Армия Израиля объявила, что 19 сентября будет проводить учения в районе Хайфы

Израильские военные проведут 19 сентября учения в районе Хайфы - крупнейшего города на севере Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, они будут проходить "с утра до полудня". "Во время учений будет заметно оживленное движение техники и большого числа военнослужащих", - предупредили в армии.

В пресс-службе отметили, что армия проводит эти учения "во взаимодействии с органами здравоохранения" с целью подготовки "к различным угрозам во всех секторах". Тренировки были запланированы заранее и включены в план учений Армии обороны Израиля на 2024 год, говорится в сообщении.

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