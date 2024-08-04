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Армия Израиля обнаружила туннель с проходом на границе Газы с Египтом

Армия Израиля обнаружила туннель с проходом на границе Газы с Египтом Израильские военные обнаружили и уничтожили десятки подземных ходов в районе так называемого Филадельфийского коридора - зоны на границе сектора Газа с Египтом.
Другие страны
4 августа 2024 г. 15:43
Армия Израиля обнаружила туннель с проходом на границе Газы с Египтом

Израильские военные обнаружили и уничтожили десятки подземных ходов в районе так называемого Филадельфийского коридора - зоны на границе сектора Газа с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Среди подобных сооружений в начале прошлой недели там был обнаружен туннель с проходом высотой в 3 м. "В этот момент войска продолжают исследовать и нейтрализовать подземный туннельный путь, а также другие масштабные подземные пути, которые были обнаружены", - заявили в пресс-службе.

В армии подчеркнули, что военные планируют "полностью уничтожить всю подземную инфраструктуру в Филадельфийском коридоре и будут решительно противодействовать ее созданию в будущем".

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