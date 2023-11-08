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Армия Израиля обнаружила свыше 400 брошенных ХАМАС поясов смертников

Армия Израиля обнаружила свыше 400 брошенных ХАМАС поясов смертников Вооруженные силы Израиля в ходе зачисток на юге страны обнаружили свыше 400 брошенных бойцами радикального палестинского движения ХАМАС поясов смертников и сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 09:02
Армия Израиля обнаружила свыше 400 брошенных ХАМАС поясов смертников

Вооруженные силы Израиля в ходе зачисток на юге страны обнаружили свыше 400 брошенных бойцами радикального палестинского движения ХАМАС поясов смертников и сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Кроме того, во время операций по восстановлению контроля над атакованными ХАМАС населенными пунктами было обнаружено 760 РПГ, 106 ракет и снарядов, почти 1,5 тыс. гранат, а также 375 единиц огнестрельного оружия.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков.

В ответ Израиль начал наземные операции в секторе, которые продолжаются по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın 400-dən çox kamikadze jiletini aşkarlayıb

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