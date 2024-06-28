Армия Израиля обеспечила выезд из Газы на лечение 68 детей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обеспечила выезд 68 больных и получивших ранения детей из сектора Газа для лечения в Египет и другие страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обеспечила выезд 68 больных и получивших ранения детей из сектора Газа для лечения в Египет и другие страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

"Было осуществлено содействие пропуску 68 больных и раненых детей вместе с сопровождающими их лицами из сектора Газа в координации с представителями США, Египта и международного сообщества. Переход был осуществлен через КПП "Керем-Шалом" в Египет с тем, чтобы дети могли отправиться на дальнейшее лечение в Египет и другие страны", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что данная деятельность является частью усилий, осуществляемых в соответствии с политикой кабинета безопасности Израиля и в сотрудничестве с агентствами ООН, зарубежными странами и международными организациями, и направленных на обеспечение работы медицинских учреждений в достаточном масштабе в секторе Газа.

"ЦАХАЛ продолжит действовать в целях оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа, особенно в медицинской сфере", - добавили в пресс-службе.