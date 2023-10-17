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Армия Израиля наносит удары по целям "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля наносит удары по целям "Хезболлах" в Ливане Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие страны начали наносить удары по военным целям организации "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
17 октября 2023 г. 20:25
Армия Израиля наносит удары по целям Хезболлах в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие страны начали наносить удары по военным целям организации "Хезболлах" в Ливане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по террористическим целям организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

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