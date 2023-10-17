Армия Израиля наносит удары по целям "Хезболлах" в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие страны начали наносить удары по военным целям организации "Хезболлах" в Ливане.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие страны начали наносить удары по военным целям организации "Хезболлах" в Ливане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по террористическим целям организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".