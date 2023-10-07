Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в нанесении ударов по целям боевиков в секторе Газа и перекрытии дорог вокруг анклава на фоне ракетных обстрелов и проникновения террористов в израильские приграничные населенные пункты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по целям боевиков в секторе Газа и перекрытии дорог вокруг анклава на фоне ракетных обстрелов и проникновения террористов в израильские приграничные населенные пункты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, сообщение об этом армия обороны Израиля распространила в социальных сетях.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. После оценки ситуации было принято решение закрыть дороги и объекты, а также перейти на движение по альтернативным маршрутам в районах по периметру забора безопасности вокруг сектора Газа", - сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении также было отмечено, что в ближайшее время последуют подробности .