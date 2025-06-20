О нас

Армия Израиля нанесла удары по ракетным объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по ракетным объектам "Хезболлах" в Ливане Израильские военные нанесли удары по военным объектам радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
20 июня 2025 г. 23:43
Армия Израиля нанесла удары по ракетным объектам Хезболлах в Ливане

Израильские военные нанесли удары по военным объектам радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью ударов была ракетная инфраструктура вооруженного крыла организации, в том числе пусковые установки и склады с ракетами и иными видами вооружений.

По версии израильской стороны, вооруженные формирования "Хезболлах" "пытаются восстановить свою деятельность" в районах, подвергшихся ударам.

"Присутствие вооружений и деятельность "Хезболлах" является грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любой угрозы Государству Израиль", - заявили военные.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi