Армия Израиля нанесла удары по ракетным объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли удары по военным объектам радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Израильские военные нанесли удары по военным объектам радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью ударов была ракетная инфраструктура вооруженного крыла организации, в том числе пусковые установки и склады с ракетами и иными видами вооружений.

По версии израильской стороны, вооруженные формирования "Хезболлах" "пытаются восстановить свою деятельность" в районах, подвергшихся ударам.

"Присутствие вооружений и деятельность "Хезболлах" является грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любой угрозы Государству Израиль", - заявили военные.