Армия Израиля нанесла удары по ракетным объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли удары по военным объектам радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, целью ударов была ракетная инфраструктура вооруженного крыла организации, в том числе пусковые установки и склады с ракетами и иными видами вооружений.
По версии израильской стороны, вооруженные формирования "Хезболлах" "пытаются восстановить свою деятельность" в районах, подвергшихся ударам.
"Присутствие вооружений и деятельность "Хезболлах" является грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любой угрозы Государству Израиль", - заявили военные.