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Армия Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" на юге Ливана

Армия Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана после проникновения неопознанных объектов на территорию Израиля.
Другие страны
14 октября 2023 г. 05:33
Армия Израиля нанесла удары по позициям Хезболлах на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана после проникновения неопознанных объектов на территорию Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал объект "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных объектов, которые были перехвачены, и обстрел беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛ", - говорится в заявлении на странице военных в соцсети X (ранее Twitter).

Армия Израиля ранее заявила о перехвате "неопознанного объекта" в небе над севером страны в районе города Шфарам, который расположен примерно в 15 км к востоку от Хайфы. Незадолго до этого израильская армия сообщила о перехвате двух "неопознанных объектов" в небе над самой Хайфой - третьим по величине городом страны. В армии тогда отметили, что при этих перехватах сирены воздушной тревоги "не включались в соответствии с протоколом".

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Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Ordusu “Hizbullah”ın mövqelərinə zərbələr endirib

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