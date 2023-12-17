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Армия Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории

Армия Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории Израильские военные в ответ на обстрелы приграничных районов нанесли новые удары по Ливану, в том числе по объектам действующей там шиитской организации "Хезболлах".
Другие страны
17 декабря 2023 г. 20:13
Армия Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории

Израильские военные в ответ на обстрелы приграничных районов нанесли новые удары по Ливану, в том числе по объектам действующей там шиитской организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня, в воскресенье, был зафиксирован запуск из Ливана в направлении района Хар-Дова на севере Израиля. Танк Армии обороны Израиля нанес удар по источнику запуска. Был зафиксирован также ряд запусков в направлении района Рош-ха-Никры", - говорится в сообщении.

"Некоторое время назад истребитель и вертолет ВВС Израиля также нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и военному комплексу в Ливане. Кроме того, ранее сегодня летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по террористической ячейке, выявленной в Ливане. Помимо этого, летательный аппарат Армии обороны Израиля и танки нанесли удары по оружейным и наблюдательным объектам "Хезболлах" в Ливане", - добавили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Livana zərbələr endirib

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