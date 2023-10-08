Армия Израиля нанесла удар по зданию, принадлежащему главе разведки ХАМАС

Израильская авиация нанесла удар в секторе Газа по комплексу зданий, который, по данным военных, принадлежит "главе разведывательного подразделения" палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Израильская авиация нанесла удар в секторе Газа по комплексу зданий, который, по данным военных, принадлежит "главе разведывательного подразделения" палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного подразделения террористической организации ХАМАС. Армия обороны Израиля в настоящий момент продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".