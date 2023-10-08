Армия Израиля нанесла удар по зданию, принадлежащему главе разведки ХАМАС

Израильская авиация нанесла удар в секторе Газа по комплексу зданий, который, по данным военных, принадлежит "главе разведывательного подразделения" палестинской радикальной группировки ХАМАС.
Как передает
"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного подразделения террористической организации ХАМАС. Армия обороны Израиля в настоящий момент продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".