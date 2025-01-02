Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС на юге сектора Газа

Израиля нанесли удар по командному центру вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Израиля нанесли удар по командному центру вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как передает Report , об этом заявила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, штаб радикалов был оборудован в здании муниципалитета Хан-Юниса на территории гуманитарной зоны. "Центр командования и управления использовался террористами для планирования и проведения атак против войск Армии обороны Израиля и Государства Израиль", - заявили военные.

Авиаудар был точечным и наносился на основании разведданных. Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда местному мирному населению, заверили в израильской армии. По ее версии, палестинские радикалы целенаправленно используют гражданскую застройку в военных целях.