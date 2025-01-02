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Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС на юге сектора Газа

Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС на юге сектора Газа Израиля нанесли удар по командному центру вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Другие страны
2 января 2025 г. 20:56
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС на юге сектора Газа

Израиля нанесли удар по командному центру вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, штаб радикалов был оборудован в здании муниципалитета Хан-Юниса на территории гуманитарной зоны. "Центр командования и управления использовался террористами для планирования и проведения атак против войск Армии обороны Израиля и Государства Израиль", - заявили военные.

Авиаудар был точечным и наносился на основании разведданных. Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда местному мирному населению, заверили в израильской армии. По ее версии, палестинские радикалы целенаправленно используют гражданскую застройку в военных целях.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Orsusu HƏMAS-ın Qəzza zolağının cənubundakı qərargahına zərbə endirib

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