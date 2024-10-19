Армия Израиля нанесла серию ударов по югу Ливана

Армия обороны Израиля нанесла три удара по городу Хиам на юге Ливана.

Армия обороны Израиля нанесла три удара по городу Хиам на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Информации о жертвах и пострадавших не приводится.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей.

В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насруллах. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.