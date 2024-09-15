Армия Израиля нанесла очередной удар по школе в Газе

Израильские военные нанесли удар по штабу вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа.

Израильские военные нанесли удар по штабу вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад ВВС Израиля, руководствуясь разведданными Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности, нанесли точечный удар по центру контроля и управления ХАМАС, оборудованному внутри комплекса, который ранее использовался как школа "Раази эш-Шуа" в Бейт-Хануне", - говорится в сообщении.

По данным военных, этот штаб ХАМАС использовался как оперативное укрытие и как место для планирования и осуществления ракетных атак против войск Армии обороны Израиля и территории самого государства в последние недели.