О нас

Армия Израиля нанесла очередной удар по школе в Газе

Армия Израиля нанесла очередной удар по школе в Газе Израильские военные нанесли удар по штабу вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 18:16
Армия Израиля нанесла очередной удар по школе в Газе

Израильские военные нанесли удар по штабу вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад ВВС Израиля, руководствуясь разведданными Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности, нанесли точечный удар по центру контроля и управления ХАМАС, оборудованному внутри комплекса, который ранее использовался как школа "Раази эш-Шуа" в Бейт-Хануне", - говорится в сообщении.

По данным военных, этот штаб ХАМАС использовался как оперативное укрытие и как место для планирования и осуществления ракетных атак против войск Армии обороны Израиля и территории самого государства в последние недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi