О нас

Армия Израиля нанесла новый удар по вооруженной группе на границе с Ливаном

Армия Израиля нанесла новый удар по вооруженной группе на границе с Ливаном Израильские военные нанесли новый удар по вооруженной группе, угрожавшей Израилю в районе границы с Ливаном.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 03:21
Армия Израиля нанесла новый удар по вооруженной группе на границе с Ливаном

Израильские военные нанесли новый удар по вооруженной группе, угрожавшей Израилю в районе границы с Ливаном.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты по району кибуца Ифтах на севере Израиля. По этой террористической ячейке нанес удар танк Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в течение дня "террорист приблизился к району границы со стороны Ливана рядом с населенным пунктом Шломи и был уничтожен" в результате авиаудара израильских войск.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi