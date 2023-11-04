Армия Израиля нанесла новый удар по вооруженной группе на границе с Ливаном

Израильские военные нанесли новый удар по вооруженной группе, угрожавшей Израилю в районе границы с Ливаном.

Израильские военные нанесли новый удар по вооруженной группе, угрожавшей Израилю в районе границы с Ливаном.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты по району кибуца Ифтах на севере Израиля. По этой террористической ячейке нанес удар танк Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в течение дня "террорист приблизился к району границы со стороны Ливана рядом с населенным пунктом Шломи и был уничтожен" в результате авиаудара израильских войск.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".