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Армия Израиля нанесла новые удары по военным целям "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля нанесла новые удары по военным целям "Хезболлах" в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким военным объектам движения "Хезболлах" на территории Ливана, проинформировала армейская пресс-служба.
Другие страны
26 марта 2024 г. 01:54
Армия Израиля нанесла новые удары по военным целям Хезболлах в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким военным объектам движения "Хезболлах" на территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад беспилотник ЦАХАЛ выявил террористов "Хезболлах" на военной позиции в районе Абу-Чача. Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по этой позиции, а также террористам, находившимся на ней. Кроме того, истребители нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районе Мейс-эль-Джабаль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "в течение дня были зафиксированы запуски ракет и снарядов из Ливана по ряду районов на израильской территории". "В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам, откуда велся огонь", - отметили в пресс-службе.

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