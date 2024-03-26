Армия Израиля нанесла новые удары по военным целям "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким военным объектам движения "Хезболлах" на территории Ливана, проинформировала армейская пресс-служба.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким военным объектам движения "Хезболлах" на территории Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад беспилотник ЦАХАЛ выявил террористов "Хезболлах" на военной позиции в районе Абу-Чача. Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по этой позиции, а также террористам, находившимся на ней. Кроме того, истребители нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районе Мейс-эль-Джабаль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "в течение дня были зафиксированы запуски ракет и снарядов из Ливана по ряду районов на израильской территории". "В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам, откуда велся огонь", - отметили в пресс-службе.