Армия Израиля начинает внутреннее расследование из-за нападения ХАМАС 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни начнет внутреннее расследование атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября и последующих боевых действий.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни начнет внутреннее расследование атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября и последующих боевых действий.

Как передает Report, об этом сообщило израильское армейское радио Галей ЦАХАЛ со ссылкой на начальника Генштаба Герци Халеви.

По его словам, этот процесс займет порядка трех месяцев и затронет все подразделения армии. Оперативная обстановка на поле боя сейчас позволяет провести такую проверку.

Проверки должны были начаться после завершения боевых действий. Но ранее отдельные руководители в силовом блоке взяли на себя персональную ответственность за это, включая начальника военной разведки Израиля Аарона Халиву и главу службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронена Бара.