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Армия Израиля начинает внутреннее расследование из-за нападения ХАМАС 7 октября

Армия Израиля начинает внутреннее расследование из-за нападения ХАМАС 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни начнет внутреннее расследование атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября и последующих боевых действий.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 13:18
Армия Израиля начинает внутреннее расследование из-за нападения ХАМАС 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни начнет внутреннее расследование атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября и последующих боевых действий.

Как передает Report, об этом сообщило израильское армейское радио Галей ЦАХАЛ со ссылкой на начальника Генштаба Герци Халеви.

По его словам, этот процесс займет порядка трех месяцев и затронет все подразделения армии. Оперативная обстановка на поле боя сейчас позволяет провести такую проверку.

Проверки должны были начаться после завершения боевых действий. Но ранее отдельные руководители в силовом блоке взяли на себя персональную ответственность за это, включая начальника военной разведки Израиля Аарона Халиву и главу службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронена Бара.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın oktyabrın 7-dəki hücumu ilə bağlı daxili təhqiqata başlayacaq
Версия на английском языке Israeli army opens internal investigation into Hamas attack on October 7

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