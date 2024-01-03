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Армия Израиля на севере сектора Газа уничтожила 12 батальонов ХАМАС

Армия Израиля на севере сектора Газа уничтожила 12 батальонов ХАМАС На севере сектора Газа израильские военные уничтожили 12 батальонов радикального движения ХАМАС.
Другие страны
3 января 2024 г. 03:41
Армия Израиля на севере сектора Газа уничтожила 12 батальонов ХАМАС

На севере сектора Газа израильские военные уничтожили 12 батальонов радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал Министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения палестинского анклава. Его словам приводит пресс-служба Минобороны.

"На севере сектора Газа мы уничтожили 12 батальонов ХАМАС. Террористов осталось несколько тысяч из 15 тыс. или 18 тыс., которые были в этом районе. Большое количество террористов было ликвидировано, а некоторые бежали на юг сектора", - распространила пресс-служба Минобороны Израиля высказывания Галанта, обращенные к израильским военнослужащим в палестинском анклаве.

"В этом месте на севере сектора Газы, тактически говоря, мы будем действовать посредством огневой мощи, маневров, специальных операций, а при необходимости какое-то время будем удерживать этот район", - подчеркнул Галант.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın 12 batalyonunu məhv edib

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