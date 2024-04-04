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Армия Израиля может задействовать ИИ для отбора целей, связанных с ХАМАС

Армия Израиля может задействовать ИИ для отбора целей, связанных с ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может использовать технологию искусственного интеллекта (ИИ), чтобы выбирать цели для авиаударов среди жителей сектора Газа.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 04:23
Армия Израиля может задействовать ИИ для отбора целей, связанных с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может использовать технологию искусственного интеллекта (ИИ), чтобы выбирать цели для авиаударов среди жителей сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявления шести сотрудников израильской разведки.

В статье британского издания утверждается, что подразделение 8200 Управления военной разведки Израиля за последние годы создало две системы, позволяющие обрабатывать большие объемы информации и создавать базу целей для военных. Система Lavender якобы ведет учет жителей анклава, связанных с радикальной группировкой ХАМАС, а в систему Gospel заносятся здания и строения, которые могут использовать боевики. При тестировании алгоритмов Lavender она якобы продемонстрировала 90%-ную точность при определении членов вооруженного крыла ХАМАС.

"Пиковым показателем были указанные системой 37 тыс. человек, являющихся потенциальными целями, - заявил один из собеседников Авраама. - Однако цифры все время менялись, поскольку все зависит от установленных вами критериев того, кого считать боевиком ХАМАС".

Некоторые разведчики, рассказывавшие о том, как работает система, упоминали о давлении со стороны военных, требовавших предоставить им больше целей для авиаударов. Упоминался также показатель, якобы определявший, сколько мирных жителей могут быть убиты при ликвидации члена ХАМАС израильскими военными.

Утверждалось, что в начале военной кампании, проводимой ЦАХАЛ в секторе Газа, допустимой считалась гибель 15-20 гражданских при устранении 1 рядового боевика, однако затем это число было решено снизить.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил с утверждением, что большие потери среди гражданского населения, гуманитарных работников и журналистов в секторе Газа в результате проводимой Израилем операции связаны, в том числе с тактикой радикального движения ХАМАС, которое использует мирное население в качестве живого щита.

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