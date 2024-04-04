Армия Израиля может задействовать ИИ для отбора целей, связанных с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может использовать технологию искусственного интеллекта (ИИ), чтобы выбирать цели для авиаударов среди жителей сектора Газа.
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В статье британского издания утверждается, что подразделение 8200 Управления военной разведки Израиля за последние годы создало две системы, позволяющие обрабатывать большие объемы информации и создавать базу целей для военных. Система Lavender якобы ведет учет жителей анклава, связанных с радикальной группировкой ХАМАС, а в систему Gospel заносятся здания и строения, которые могут использовать боевики. При тестировании алгоритмов Lavender она якобы продемонстрировала 90%-ную точность при определении членов вооруженного крыла ХАМАС.
"Пиковым показателем были указанные системой 37 тыс. человек, являющихся потенциальными целями, - заявил один из собеседников Авраама. - Однако цифры все время менялись, поскольку все зависит от установленных вами критериев того, кого считать боевиком ХАМАС".
Некоторые разведчики, рассказывавшие о том, как работает система, упоминали о давлении со стороны военных, требовавших предоставить им больше целей для авиаударов. Упоминался также показатель, якобы определявший, сколько мирных жителей могут быть убиты при ликвидации члена ХАМАС израильскими военными.
Утверждалось, что в начале военной кампании, проводимой ЦАХАЛ в секторе Газа, допустимой считалась гибель 15-20 гражданских при устранении 1 рядового боевика, однако затем это число было решено снизить.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил с утверждением, что большие потери среди гражданского населения, гуманитарных работников и журналистов в секторе Газа в результате проводимой Израилем операции связаны, в том числе с тактикой радикального движения ХАМАС, которое использует мирное население в качестве живого щита.