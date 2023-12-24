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Армия Израиля ликвидировала ответственного за поставки оружия члена ХАМАС

Армия Израиля ликвидировала ответственного за поставки оружия члена ХАМАС Израильские военные сообщили о ликвидации высокопоставленного представителя палестинской радикальной группировки ХАМАС в результате совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК).
Другие страны
24 декабря 2023 г. 06:09
Армия Израиля ликвидировала ответственного за поставки оружия члена ХАМАС

Израильские военные сообщили о ликвидации высокопоставленного представителя палестинской радикальной группировки ХАМАС в результате совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК).

Как передает Report, об этом сообщил газета The Jerusalem Post.

По информации издания, Хасан аль-Атраш, ответственный за производство, закупку и снабжение террористов оружием, был уничтожен точечным ударом ВВС Израиля по автомобилю, в котором он передвигался в городе Рафах на юге сектора Газа.

Спецслужбы располагают данными, что аль-Атраш организовал контрабандные поставки оружия из различных стран в Газу, а в последнее время был причастен к завозу оружия на Западный берег реки Иордан.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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