Армия Израиля ликвидировала командира радикальной группировки в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира радикальной группировки "Бригады моджахедов" ("Катаиб аль-муджахидин") в Газе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира радикальной группировки "Бригады моджахедов" ("Катаиб аль-муджахидин") в Газе.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в городе Газа был ликвидирован террорист Асад Абу Шарайя, который в последние годы возглавлял террористическую организацию "Бригады моджахедов" в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что радикалы из "Бригад моджахедов" принимали участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года, похищении и удержании заложников.