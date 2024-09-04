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Армия Израиля ликвидировала двух палестинских радикалов в Тулькарме

Армия Израиля ликвидировала двух палестинских радикалов в Тулькарме Израильские военные в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий в районе города Тулькарм на Западном берегу Иордана сегодня ликвидировала двух вооруженных палестинских радикалов.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 19:27
Армия Израиля ликвидировала двух палестинских радикалов в Тулькарме

Израильские военные в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий в районе города Тулькарм на Западном берегу Иордана сегодня ликвидировала двух вооруженных палестинских радикалов.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что после ликвидации возле них была обнаружена винтовка М-16.

В ходе рейдов в данном районе израильские военные также обнаружили взрывное устройство, спрятанное в детской коляске, была снесена лаборатория, использовавшаяся, по данным израильских военных, для изготовления взрывчатки, и уничтожено несколько самодельных взрывных устройств, говорится в заявлении

Согласно информации, днем ранее летательный аппарат ВВС Израиля нанес в районе Тулькарма удар по отряду палестинских радикалов, которые бросали взрывные устройства в сторону израильских военных и стреляли по ним.

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Версия на английском языке Israeli media: IDF soldiers eliminate two terrorists, demolish explosives lab
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Tulkərmdə iki fələstinli radikalı zərərsizləşdirib

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