Армия Израиля ликвидировала двух палестинских радикалов в Тулькарме

Израильские военные в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий в районе города Тулькарм на Западном берегу Иордана сегодня ликвидировала двух вооруженных палестинских радикалов.

Израильские военные в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий в районе города Тулькарм на Западном берегу Иордана сегодня ликвидировала двух вооруженных палестинских радикалов.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что после ликвидации возле них была обнаружена винтовка М-16.

В ходе рейдов в данном районе израильские военные также обнаружили взрывное устройство, спрятанное в детской коляске, была снесена лаборатория, использовавшаяся, по данным израильских военных, для изготовления взрывчатки, и уничтожено несколько самодельных взрывных устройств, говорится в заявлении

Согласно информации, днем ранее летательный аппарат ВВС Израиля нанес в районе Тулькарма удар по отряду палестинских радикалов, которые бросали взрывные устройства в сторону израильских военных и стреляли по ним.