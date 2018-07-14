Армия Израиля и боевики из Газы обменялись ударами

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Израиль нанес в субботу удары по нескольким целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и беспорядки у границы этого палестинского приморского анклава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, во время нанесения ударов 17 ракет были запущены из Газы по Израилю, пять из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в субботу коммюнике.

"В субботу истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическому тоннелю и еще нескольким военным целям в секторе Газа, включая лагеря по подготовке запусков горящих воздушных шаров, а также тренировочную базу движения ХАМАС, - говорится в документе. - Удары произведены в ответ на террористические действия во время столкновений у забора безопасности на границе с Газой в пятницу, а также на продолжающиеся ежедневно запуски горящих воздушных шаров из сектора на израильскую территорию".

"Во время нанесения ударов в секторе Газа зафиксировано до 17 запусков ракет по израильской территории, - продолжили военные. - Пять из них перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В армии отметили, что "террористическая организация ХАМАС продолжает атаки на израильских солдат и инфраструктуру безопасности, чтобы нанести ущерб израильским гражданским лицам", что является "грубым нарушением суверенитета Израиля". "ХАМАС несет ответственность за все события, происходящие в секторе Газа", - продолжили военные, добавив, что "армия готова к широкому спектру возможных сценариев развития событий".