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Армия Израиля готовит склады на севере на случай большой мобилизации резервистов

Армия Израиля готовит склады на севере на случай большой мобилизации резервистов Израильские военные готовят склады материально-технического снабжения на севере страны на случай возможной массовой мобилизации резервистов.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 21:31
Армия Израиля готовит склады на севере на случай большой мобилизации резервистов

Израильские военные готовят склады материально-технического снабжения на севере страны на случай возможной массовой мобилизации резервистов.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, несколько дней назад был завершен очередной этап подготовки к военным действиям в районах ответственности Северного командования Армии обороны Израиля. Акцент при этих подготовительных работах делался "на оперативных аварийных запасах для широкой мобилизации войск Армии обороны Израиля, когда это будет необходимо", отмечается в заявлении.

В армии добавили, что хранящиеся на складах материально-технические средства постоянно поддерживаются в рабочем состоянии личным составом логистических, медицинских подразделений и связистами, чтобы обеспечить их готовность "к немедленной мобилизации резервных сил во время экстренной ситуации и их прибытию на линию фронта в краткие сроки со всем необходимым для боевых действий оснащением". "Командиры регулярных и резервных подразделений готовы вызвать и оснастить всех требуемых военнослужащих всего за несколько часов и доставить их на линию фронта для оборонительных и наступательных миссий", - проинформировали военные.

В пресс-службе также подчеркнули, что за последние несколько месяцев армейское руководство провело глубокую аналитическую работу, извлекая уроки из опыта, полученного израильскими войсками в ходе операции в секторе Газа, эти выводы послужат повышению боеготовности и на других направлениях.

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