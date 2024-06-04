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Армия Израиля готова к наступлению на севере ливано-израильской границы

Армия Израиля готова к наступлению на севере ливано-израильской границы Армия Израиля готова перейти к решающему наступлению на боевиков "Хезболлах" на севере страны.
Другие страны
4 июня 2024 г. 23:18
Армия Израиля готова к наступлению на севере ливано-израильской границы

Израиль подходит все ближе к моменту принятия решения относительно дальнейших действий на ливанском направлении, где продолжается эскалация напряженности.

Как передает Report, об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви по итогам поездки в район ливано-израильской границы, где он провел оперативное совещание по вопросам борьбы с пожарами, вспыхнувшими в приграничной полосе после обстрелов со стороны отрядов боевого крыла организации "Хезболлах".

"Мы приближаемся к точке, когда необходимо будет принять решение, и Армия обороны Израиля подготовлена и очень готова к этому решению. Мы наносим здесь удары уже восемь месяцев, и "Хезболлах" платит очень, очень высокую цену", - заявил военачальник.

По словам Халеви, армия готова к наступательным действиям, если такое решение будет принято. "Хезболлах" участила свои атаки в последние дни, и после очень хорошей подготовительной работы, вплоть до учений на уровне Генштаба, мы готовы перейти к наступлению на севере. Крепкая оборона, готовность к наступлению, мы подходим к точке принятия решения", - указал он.

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