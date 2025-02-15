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Армия Израиля готова к любой ситуации в случае срыва соглашения с ХАМАС по Газе

Армия Израиля готова к любой ситуации в случае срыва соглашения с ХАМАС по Газе Израильская армия находится в состоянии повышенной готовности на случай любых попыток палестинского движения ХАМАС сорвать процесс освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 15:15
Армия Израиля готова к любой ситуации в случае срыва соглашения с ХАМАС по Газе

Израильская армия находится в состоянии повышенной готовности на случай любых попыток палестинского движения ХАМАС сорвать процесс освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Исраэль Кац написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Армия обороны Израиля полностью развернута и готова к любому сценарию и любой попытке ХАМАС нарушить соглашение и помешать освобождению похищенных", - написал он, комментируя состоявшееся утром освобождение новой группы удерживавшихся израильтян.

"Спасибо президенту США [Дональду] Трампу за то, что он поддержал нас. Мы продолжим работать вместе с ним, чтобы гарантировать, что все похищенные вскоре вернутся в Израиль и что угроза палестинского терроризма будет подавлена и удалена из сектора Газа", - добавил Кац.

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