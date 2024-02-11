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Армия Израиля доставила кислородные баллоны и медоборудование в больницу в Хан-Юнисе

Армия Израиля доставила кислородные баллоны и медоборудование в больницу в Хан-Юнисе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила доставку более 20 кислородных баллонов и медицинского оборудования в больницу "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 02:39
Армия Израиля доставила кислородные баллоны и медоборудование в больницу в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила доставку более 20 кислородных баллонов и медицинского оборудования в больницу "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Недавно ЦАХАЛ способствовал доставке более 20 кислородных баллонов и дополнительного медицинского оборудования в больницу "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе. Операция включала сотрудничество с больницей и международными организациями по оказанию помощи", - говорится в сообщении.

"В связи с использованием больницы террористами в качестве укрытия, а также интенсивными боевыми действиями в районе больницы в комплексной координации с международной гуманитарной организацией и местными властями было осуществлено перемещение кислородных баллонов в определенные места, из которых ЦАХАЛ забрал их и доставил в больницу", - добавили в пресс-службе. Название организации не приводится.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви 10 февраля заявил, что бои в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа еще "далеки от завершения", охарактеризовав продвижение военных к настоящему времени как "очень большой успех".

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