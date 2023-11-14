Армия Израиля: Число покинувших север Газы жителей могло превысить 1 млн человек

Более 1 млн мирных жителей смогли эвакуироваться с начала наземной операции из северных районов сектора Газа.

Более 1 млн мирных жителей смогли эвакуироваться с начала наземной операции из северных районов сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер.

"Могу сказать, что за разные периоды времени у нас были достаточно большие успехи с тем, что несколько сотен тысяч, а по некоторым оценкам, более 1 млн человек эвакуировались из северных районов и направились на юг", - отметил он.

По его словам, при наземной операции это дает "пространство для маневра при идентификации мест, где укрывается противник".

"Несомненно, как могут понять любые современные вооруженные силы, существует значительная проблема при проведении разницы между гражданскими лицами и террористами", - добавил он.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что только за последние три дня город Газа покинули почти 200 тыс. человек.