 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армия Израиля атаковала позицию ХАМАС после обстрела на границе Газы

    В результате обстрела никто из военных не пострадал

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Израильская армия атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военных на границе с сектором Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета "Гаарец".

    По данным издания, ранее во вторник израильский патруль подвергся обстрелу в районе южной границы анклава, "недалеко от того места, где проходят пятничные акции протеста". В результате обстрела никто из военных не пострадал.

    В ответ, как пишет газета, "израильские танки открыли огонь по наблюдательному пункту ХАМАС".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi