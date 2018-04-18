Армия Израиля атаковала позицию ХАМАС после обстрела на границе Газы

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Израильская армия атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военных на границе с сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета "Гаарец".

По данным издания, ранее во вторник израильский патруль подвергся обстрелу в районе южной границы анклава, "недалеко от того места, где проходят пятничные акции протеста". В результате обстрела никто из военных не пострадал.

В ответ, как пишет газета, "израильские танки открыли огонь по наблюдательному пункту ХАМАС".