О нас

Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлах" и сбила летевший из Ливана аппарат

Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлах" и сбила летевший из Ливана аппарат Израильские военные нанесли новые удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане, а также перехватили подозрительный летательный аппарат, запущенный с ливанской стороны.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 17:22
Армия Израиля атаковала объекты Хезболлах и сбила летевший из Ливана аппарат

Израильские военные нанесли новые удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане, а также перехватили подозрительный летательный аппарат, запущенный с ливанской стороны.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявила армейская пресс-служба.

"После сирен по поводу враждебного проникновения в воздушное пространство на севере Израиля система противовоздушной обороны "Железный купол" успешно перехватила подозрительную воздушную цель, проникшую из Ливана на израильскую территорию", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IDF hits Hezbollah's military facilities
Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu Hizbullahın hərbi obyektlərini atəşə tutub

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi