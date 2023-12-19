Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлах" и сбила летевший из Ливана аппарат

Израильские военные нанесли новые удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане, а также перехватили подозрительный летательный аппарат, запущенный с ливанской стороны.

Израильские военные нанесли новые удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане, а также перехватили подозрительный летательный аппарат, запущенный с ливанской стороны.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявила армейская пресс-служба.

"После сирен по поводу враждебного проникновения в воздушное пространство на севере Израиля система противовоздушной обороны "Железный купол" успешно перехватила подозрительную воздушную цель, проникшую из Ливана на израильскую территорию", - говорится в сообщении.