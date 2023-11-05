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Армия Израиля атаковала 2,5 тыс. террористических целей в секторе Газа

Армия Израиля атаковала 2,5 тыс. террористических целей в секторе Газа Сухопутные силы, ВМС и ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 2,5 тыс. целей радикалов в секторе Газа.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 11:19
Армия Израиля атаковала 2,5 тыс. террористических целей в секторе Газа

Сухопутные силы, ВМС и ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 2,5 тыс. целей радикалов в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"С момента начала наземных операций в ходе совместных действий сухопутных, воздушных и военно-морских сил в секторе Газа были нанесены удары по более чем 2,5 тыс. террористических объектов", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в секторе Газа "войска ЦАХАЛ уничтожают террористов в ближнем бою и направляют самолеты для нанесения ударов по террористической инфраструктуре ХАМАС, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления".

"Ночью военные направили летательные аппараты для нанесения удара по военному комплексу ХАМАС, где располагались центры управления и контроля, наблюдательные пункты и дополнительная террористическая инфраструктура", - добавили военные.

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