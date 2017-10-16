Армия Ирака восстановила контроль над городом Киркук

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Правительственные силы Ирака вернули под свой полный контроль город Киркук - административный центр одноименной провинции.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, вошедшие в город подразделения иракской армии водрузили над зданием администрации национальный флаг Ирака.

Отмечается, что военные без боя вернули контроль над зданием администрации провинции.

Наряду с этим подразделения федеральной полиции не встретили сопротивления.