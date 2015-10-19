 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Армия Ирака прорвала линию обороны ИГИЛ

    Иракская армия начала операцию по освобождению района Хавиджа

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Армия Ирака при поддержке курдского ополчения прорвала линию обороны боевиков "Иcламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в районе Хавиджа на юго-западе провинции Киркук.

    Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции депутат парламента от провинции Халед аль-Мафражи.

    "Первая оборонительная линия ИГИЛ в районе Хавиджа в Киркуке была полностью уничтожена в первые часы сегодняшнего дня под натиском армии, полиции, бойцов "пешмерга", народного ополчения и арабских племен", - отметил депутат.

    Аль-Мафражи призвал военных бережно относиться к собственности тех гражданских лиц, которые оказались в заложниках у ИГИЛ, а губернатора Киркука - открыть "коридор безопасности" для беженцев из Хавиджа в Киркук.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi