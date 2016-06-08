​Армия Ирака освободила южный район в Фаллудже

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Силы по борьбе с терроризмом освободили сегодня еще один район иракского города Эль-Фаллуджа, захваченного террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению, контртеррористические подразделения взяли полностью под свой контроль район Шухада-2 на юге города. Частям спецподразделений таже удалось очистить от ИГ район Наимия, расположенный также на юге города. Занятые правительственными силами части города находятся на окраинах Эль-Фаллуджи, в них преимущественно расположены промышленные зоны. Жилых построек в них нет.