​Армия Ирака начинает масштабную военную операцию по освобождению Рамади

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Иракские войска начинают масштабную военную операцию по освобождению центра города Рамади.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник из вооруженных сил Ирака.

О необходимости покинуть город местных жителей военные предупредили, распространив с помощью военной авиации листовки с соответствующим сообщением. На то, чтобы уехать из населенного пункта, людям дается 72 часа.

«Это значит, что в ближайшее время начнется масштабная военная операция по освобождению центра города», – цитирует агентство свой источник.

Рамади сейчас контролируют террористы ИГИЛ. Боевики оккупировали населенный пункт в мае 2015 года. Тогда иракские солдаты не сумели отстоять город, хотя с воздуха их поддерживала возглавляемая США коалиция.